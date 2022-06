Dieser Mann hat das Herz von Bachelorette Yuliya erobert

Und Yuri? Den hat Yuliya von der ersten Sekunde an umgehauen. «Als Kandidat konnte ich ja nicht aussuchen, aber was mich betrifft, habe ich in Yuliya genau die Frau gefunden, die ich gesucht habe», sagt der Bündner. «Ich habe mich wirklich Hals über Kopf in sie verliebt.» Ob aus den beiden wirklich ein Paar geworden ist und ob sie immer noch im siebten Himmel schweben, erfahrt ihr am kommenden Dienstag, 28. Juni im grossen Schweizer-Illustrierte-Interview mit Yuliya und Yuri.