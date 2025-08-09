Dieser Mann rettet Ferien

Das Büro von David Squindo (56) befindet sich an der Ecke beim Check-in 1 am Flughafen Zürich. In der Nähe vom «Starbucks», beim Polizeiposten der Kantonspolizei. Zwei Schalter in einem kleinen, unscheinbaren Raum. Die Badehosen sind gepackt, die letzten Mails verschickt. In der Aufregung vor der Abreise denken viele nicht an ihre Dokumente. Ein Vater meldet sich mit seiner kleinen Tochter am Schalter. Er hat festgestellt, dass der Pass des Kindes nicht mehr gültig ist. Am folgenden Tag wollen sie nach Kroatien verreisen. Mit welcher Airline? Das weiss er nicht. Er ruft seine Frau an.