Zucker, Fleisch, Alkohol – alles tabu

Er nimmt Privatunterricht bei der Berner Theaterdarstellerin Marie-Louise Lang-Willi, lernt während sieben Monaten in New York «Method Acting». In Zürich macht er Theater als Produzent, spielt als Darsteller Bösewichte, Verbrecher und Halunken im «Tatort» und in «Polizeiruf 110». Im Kinohit «Der Goalie bin ig» gibt Ulli den Drögeler Ueli, nimmt für diese Rolle 15 Kilo ab. Seither verzichtet er auf Zucker und Fleisch, rührt keinen Alkohol an. Seinen Body trainiert er an drei Tagen pro Woche im Kraftraum. Er spielt Golf und Klavier, lernt gerade Russisch. Bis zum 60. Geburtstag will er zehn Sprachen sprechen; sieben kann er bereits. Wichtig sei, sich Ziele zu setzen. Sein Credo: «Arbeit und Fleiss toppen Talent.» Zu Beginn seiner Karriere sei er miserabel gewesen, sagt er lachend.