Dieser Schweizer rückte schon Beyoncé ins rechte Licht

Aufgewachsen in Thayngen SH, lebt Roger Staub seit fünf Jahren in Zürich. Zuvor verbrachte er zehn Jahre in Los Angeles, wo er für Superstars wie Beyoncé, Eminem oder Green Day das Bühnenbild mitgestaltete. Und doch bedeutet ihm ein Heimfestival wie das Stars in Town besonders viel – vor allem, wenn er mit einer Band wie Hecht arbeiten darf: «Sie lieben grosse Shows, investieren entsprechend und haben den Anspruch, wirklich etwas Spektakuläres zu gestalten.» Staub ist keiner, der Scheinwerferlicht sucht – er ist derjenige, der es platziert. Als Lichtdesigner, Bühnenbildner und Creative Director entwickelt er Showkonzepte, die Musik in visuelle Erlebnisse übersetzen.