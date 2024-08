Der Orthopäde und Sportarzt aus Basel steht bereits zum zweiten Mal als Volunteer in Diensten des Internationalen Olympischen Komitees IOC. «Ich habe 2014 am ersten Sportmedizinerkurs des IOC teilgenommen. Danach wurde ich eingeladen, nach Rio zu kommen. Dort war 2016 mein erster Einsatz bei den Spielen», erinnert sich Rosso. In Tokio habe er nicht teilnehmen dürfen, weil nur Ärzte mit japanischer Zulassung akzeptiert gewesen seien. «Doch jetzt kam das IOC wieder mit einer Anfrage auf mich zu.» Der Sportmediziner muss nicht lange überlegen. Obwohl er auf Lohn verzichtet, seine Praxis im Stich lässt und sowohl Reise- wie auch Hotelkosten selbst berappen muss, sagt er sofort zu. Olympia – ein spezieller Geist, Faszination.