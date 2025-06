Dieser Trick hilft Melanie Oesch, ihren Bruder Mike ohne Worte zu verstehen

Seiner Schwester von den Lippen lesen kann der Neo-Papa aber ziemlich gut, wie sich rausstellt, obwohl er bei der Angelegenheit ziemlich ins Schwitzen gekommen ist. Dann wird getauscht. Schafft es Melanie Oesch, die Worte ihres Bruders nur an dessen Mundbewegungen zu erkennen? Wo es für Melanie Oesch einen Zusammenhang mit Südamerika gibt, wie sie sich sonst schlägt was ihr angeblicher Trick ist, so gut Lippenlesen zu können – das und mehr erfahrt ihr im Video.