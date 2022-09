«Fär wer soll i singu?», fragt Sina (56) in ihrem neusten Lied. Doch zuerst beschäftigte die Walliser Sängerin die Frage: Mit wem soll ich schreiben? Die Wahl fiel auf den Berner Autor Bänz Friedli (57). «Wir kennen uns ewig!» Entstanden ist ein Song über jemanden, der wegen Frühdemenz anfängt zu vergessen, doch dank der Musik werden Erinnerungen wach. «Was Musik alles vermag, was Worte allein nicht können – wow! Mich ‹tschuderets›, wenn ich das Lied höre», so Friedli. Für noch mehr Gänsehaut-Musik hat sich Sina mit namhaften Texterinnen und Textern, wie Sibylle Berg, Simone Meier oder Franz Hohler zusammengetan.