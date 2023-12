Ein Erfolgsjahr für Loredana

Loredana bringt nicht nur das Genre Rap, sondern auch die zweite Schweizer Besetzung in die «Deutschland sucht den Superstar»-Jury. Die gebürtige Luzernerin hat derzeit einen Lauf: Erst gerade wurde sie in die prestigeträchtige «Forbes Top 30 Under 30»-Liste gewählt und auch in der Liebe schwimmt sie obenauf. Loredana ist seit diesem Jahr offiziell mit BVB-Kicker Karim Adeyemi (21) zusammen und die beiden wirken schwer verliebt.