Das auf 1000 Metern über Meer gelegene Vallée de Joux ist bekannt als beliebte Tourismusdestination im Winter, wenn die Seen zugefroren sind und der Schnee die Gegend in eine Märchenlandschaft verwandelt. Als Wiege der Uhrenindustrie vereint das Tal die Werkstätten prestigeträchtiger Marken wie Audemars-Piguet, Blancpain, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Bulgari oder Jaeger-LeCoultre. Diese Vorliebe für Präzisionsarbeit entstand im 18. Jahrhundert in einem Land, in dem die Bauern ihre Arbeitszeit zwischen der Landwirtschaft im Sommer und der Herstellung von Uhren in den langen Wintern zu Hause aufteilten.