Auch Colette Basler führt einen Bauernbetrieb – im Fricktal. «Allerdings ist bei uns alles halb so gross wie bei Lukas Siegrist», sagt sie lachend. Die SP-Grossrätin ist bei der Barto AG für Kommunikation und Marketing verantwortlich. Sie sagt, dass sich die Landwirtschaft der Digitalisierung gar nicht länger verschliessen könne: «Oft ist es nicht mehr möglich, gewisse Dokumente in Papierform auszufüllen und per Post zu schicken. Sie müssen am PC erfasst und digital versendet werden.» Basler spricht aus eigener Erfahrung: Beispielsweise laufe der ganze «Tierverkehr» heute zu 99,9 Prozent elektronisch. Die Landwirtschaft richtet sich nach einem gesamtgesellschaftlichen Trend, der sich nicht umgehen lässt. Auf die Frage, ob das Führen eines Bauernhofs heute ohne Computer noch möglich sei, sagt sie: «Das ist praktisch undenkbar. Die Digitalisierung in der Landwirtschaft ist ein laufender Prozess und wird sich in allen Bereichen verstärken. Da denke ich vor allem an Routinearbeiten – wie Melken oder die Unkrautbekämpfung.» So könne auch die Umweltbelastung reduziert werden – weil nur noch exakt jene Stellen bespritzt werden, an denen es auch wirklich nötig ist. So gesehen, gibt es viele Anwendungsformen, die die Nachhaltigkeit und die Umweltverträglichkeit steigern – mit sehr wenig Hilfsstoffeinsatz.