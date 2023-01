Digitales Denken leicht gemacht

Dass es diese neuartigen Methoden ausgerechnet nach Laufen schafften, ist auch dem Zufall geschuldet. Die 25-jährige Lehrerin Lena Henz kam an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel mit Digikult in Berührung – und machte den Vorschlag, dass man das System im Kindergarten Hinterfeld implementieren könnte. Damit stiess sie auf offene Ohren und lieferte den Impuls, dass an diesem eher unscheinbaren Ort nun nach höchst modernen Grundsätzen gelehrt wird.