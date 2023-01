Sicherheit dank digitaler Hilfe

Alle Beteiligten sind überzeugt davon, dass sich die Digitalisierung auch in der Medizin nicht mehr aufhalten lasse. Aitana Tauss, Lehrerin an der Höheren Fachschule Pflege am BBZ Olten, erklärt: «Das Bedürfnis nach Sicherheit wird immer grösser, und die Digitalisierung unterstützt und entlastet Pflegende im Alltag – mit Mobilitätsmonitoring und raschen Meldungen über die App.» Oder mit anderen Worten: Durch die schnelle Datenanalyse und -erhebung ermöglicht Qumea den Pflegenden ein effizientes Arbeiten.