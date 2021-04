Dina Rossi ist die neue Bachelorette

Sie sucht bald im TV die grosse Liebe: Dina Rossi, 29, ist gemäss einer Mitteilung von «3+» die neue Bachelorette. Damit geht das Kuppel-Format bereits in die siebte Runde und Dina tritt in die Fussstapfen von Chanelle Wyrsch, 24, Andrina Santoro, 27, Adela Smajic, 28, etc.