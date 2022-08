Nervosität vor dem grossen Auftritt

Schon als Naomi Lareine am Morgen vor ihrem Auftritt aufwachte, spürte sie die Anspannung. «Ich war total nervös», so die Musikerin. «Am Zürich Openair zu spielen ist ein Traum, ich bin von Zürich, das ist mein Heim-Openair», sagt die Zürcherin, die darum den Moment so intensiv wie möglich geniessen wollte. «Darüber will ich mir jetzt gar keine Gedanken darüber machen, was ich noch hätte besser machen können.»