Ditaji Kambundji (22) hat den Weg gefunden. Das Navi ihres Peugeot E-3008 hat sie an diesem grauen Wintertag über verwinkelte Landstrassen im Berner Umland zuverlässig an den Ort gebracht, wo sich sanft Weihnachtsstimmung breit macht: der Luderhof in Bütigkofen. Der alte Fachwerk-Bauernhof erstrahlt im festlichen Lichterglanz. Doch Ditaji zieht es in die Baumschule am anderen Strassenrand, wo sie sich einen schönen Weihnachtsbaum aussuchen will. «Das ist meine Premiere für mich, einen Baum quasi in freier Wildbahn zu fällen», gesteht Ditaji mit einem Augenzwinkern.