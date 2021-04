«Das ist mega jung», stellt Jonny zu Beginn ihres ersten Beitrags klar. Manu ergänzt: «Wir sind eben auch immer noch chli jung» Eine Aussage, die bei Jonny zu Gelächter führt: «Mit dem weissen Bart, saugeil!» Doch den beiden ist es (so halb) ernst: Wie es sich für echte TikToker gehört, üben sie sogleich ihre erste Choreografie ein. Topmotiviert – Jonny mehr, Manu weniger – schwingen die zwei Spassvögel ihre Arme hin und her, klatschen in die Hände und wackeln mit dem Po.