DJ Bobo wird zu Andrea Bergs Privatkoch

Ab dem 21. Februar 2025 geht Schlagerstar Andrea Berg (59) auf grosse «Party, Hits, Emotionen»-Tournee und spielt 21 Konzerte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Um ihren komfortablen Schlafplatz immer dabei zu haben, setzt sie neu auf einen sogenannten Nightliner – einen luxuriösen Tourbus mit Bett, Küche und allem erdenklichen Komfort. Der Grund für den Bus und gegen lange Fahrten ins Hotel ist so simpel wie einleuchtend: «Spätestens nach einer Stunde muss ich Pipi. Das heisst, ich muss in der eiskalten Nacht irgendwo an einer Raststätte oder auf dem Parkplatz raus», erklärt Andrea Berg in der «Bild».