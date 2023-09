DJ Tommys scharfe Töne

In einem Artikel über Matter im Onlinemagazin «Republik» vom April steht, dass «We Are Family» damals sein Handyklingelton war. «Ja, das stimmt. Aber ich ändere meinen Klingelton ständig. Vielleicht hatte ich deshalb die Melodie im Ohr. Aber das war mir nicht bewusst.» Und dann meldete sich auch noch der Komponist von «We are Family», Nile Rodgers, zu Wort. In seinem Lied gehe es um Inklusion und Vielfalt auf allen Ebenen. Er verurteile die Verwendung seines Songs durch die SVP und all jene, die sich nicht an diese Werte hielten.