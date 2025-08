DJane Carol Fernandez zündet den Soundtrack zur Street Parade

Für DJane Carol Fernandez (39) ist die Street Parade längst ein Heimspiel: Bereits zum 16. Mal ist sie am Grossanlass mit ihrem eigenen Love Mobile dabei. Doch dieses Mal hat die Berner Musikerin noch etwas ganz anderes im Gepäck als nur Beats: einen rechtzeitig zur Parade produzierten Coca-Cola-Song. «Es ist mir eine grosse Ehre, diesen Track machen zu dürfen», sagt Fernandez zu Blick. «Gesucht war eine Musikerin, die für Diversität, Gleichberechtigung und Liebe steht – all das, was zur Street Parade gehört. Und alles Werte, die mir besonders wichtig sind», so Fernandez.