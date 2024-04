Ein passender Anzug für jeden Gast

Die bunten Anzüge spielen auch bei Dodos neustem Projekt eine wichtige Rolle: Als Gastgeber der Fernsehsendung «Sing meinen Song» empfängt er im «Casa León Royal Retreat» in den Bergen von Gran Canaria seine Schweizer Musikkolleginnen und -kollegen Marc Sway, Nemo, Eliane, Marius Bear, Cachita und Vincent Gross. In der Abgeschiedenheit der Atlantikinsel tauschen sie ihre Songs aus und erzählen sich sehr persönliche Geschichten. Für jeden Gast, der jeweils an einem Abend im Mittelpunkt steht, hat sich Dodo passend zur Musik ein entsprechen-des Styling ausgesucht. «Ich will eine Umgebung schaffen, in der sich alle wohlfühlen», sagt Dodo. Als Talkmaster schlüpft er in die Rolle des Fragestellers. «Ich lasse mich dabei von meiner echten Neugier leiten, mehr über die Songs zu erfahren, ins Herz einer Künstlerin oder eines Künstlers hineinzuschauen. Es geht nicht ums Reisserische, sondern um Ehrlichkeit.»