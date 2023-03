Vier Stunden vor ihrem Auftritt im Casino Theater in Burgdorf BE grundiert Dodo Hug (73) ihr Gesicht mit einem Make-up-Schwämmchen. Ein paar Lachfalten, ansonsten hat das Leben kaum Spuren auf ihrer Haut hinterlassen. Dennoch knipst sie lieber nicht alle Spiegellämpchen an – «nach einer langen Nacht ist mir wohler so». Am Vorabend ist sie im St. Gallischen aufgetreten, danach noch das Bühnenequipment abbauen, verladen und nach Zürich heimfahren. «Ich stecke das nicht mehr so leicht weg wie früher.»