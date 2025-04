Dodo ist dem Tod von der Schippe gesprungen

«Ich bin fast gestorben»

Dodo war damals per Autostopp durch Afrika mit dem Zelt unterwegs und übernachtete oft an «ziemlich verrückten Orten», wie er verrät. «Die Mücke, die mir Malaria verpasste, hat mich ausgerechnet in den Po gestochen – während ich gerade mein Geschäft verrichtete.» Das sei in einer kleinen Stadt in Mosambik gewesen. «Heute kann ich darüber lachen – damals wurde mir klar, wie schnell alles vorbei sein kann», sagt der Reggae-Künstler.