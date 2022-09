In die Schweiz abgesetzt hatte sich Lobalu nach einem Wettkampf in Genf im Mai 2019. Seit Kurzem besitzt er eine Kurzaufenthaltsbewilligung, die es ihm ermöglicht, problemlos an Wettkämpfe im Ausland zu reisen. Dominic lebt in Abtwil SG in einer WG, die er sich mit zwei weiteren Mitbewohnern teilt. Dank Sponsoren sowie Start und Preisgeldern kommt er selbst für seinen Lebensunterhalt auf, hat zudem noch einen Job in einem Sportgeschäft in Aussicht, wo er ab Oktober an zwei Nachmittagen pro Woche arbeiten könnte. «Da spielt weniger der Lohn eine Rolle, sondern die Möglichkeit, dass er seine Sprachkenntnisse verbessert», betont sein Freund und Trainer.