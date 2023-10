Bereits «Preisgeldmillionär»

Als Nummer 90 der Welt hat Dominic Stricker eine wirtschaftliche Basis erreicht, auf der sich aufbauen lässt. Die Website der Profitour ATP führt ihn bereits als Preisgeldmillionär. Doch zur Alimentierung seines 14-köpfigen Teams reicht dies längst nicht. Landläufig herrscht die Meinung, jeder Tennisprofi stehe im permanenten Geldregen. Doch Vater Stephan relativiert: «Ein Top-100-Spieler kann sich selber finanzieren, in den Top 50 kann man auch Trainer und Physio bezahlen. Aber erst in den Top 20 kommt so viel Geld rein, dass man etwas auf die Seite legen kann.» Als Beispiel für die finanzielle Realität nennt er die US Open, wo Dominic 280 000 Dollar Preisgeld verdiente – so viel wie noch nie zu-vor: «90 000 Dollar davon sieht man wegen der Quellensteuer gar nie. Dann kommen die Auslagen für Trainer, Physiotherapeut und Statistiker – und zusätzlich die Spesen für Flüge, Hotel und Essen. Am Schluss bleiben zwischen 30 000 und 40 000 Dollar – aber da sind unsere Löhne noch nicht drin.»