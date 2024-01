Dominique Devenport im Erfolgsrausch

«Dass ich innert so kurzer Zeit zuerst die Hauptrolle in ‹Sisi› und dann in ‹Davos 1917› bekommen habe und damit Erfolge feiern darf, ist so surreal. An den Filmfesttagen gibt es auch die ‹Newcomer›-Kategorie, aber nein, ich habe in der Hauptkategorie abgeräumt. Das ist der Wahnsinn! Es erfüllt mich mit Glück und Dankbarkeit», sagt die Zentralschweizerin. Gleichzeitig ist sie sich sicher: Das ist erst der Anfang. Sie strebt weitere Projekte an. Grössere.In anderen Genres. Ein Limit sieht sie nicht. «Ich würde gern eine Komödie drehen, um mich selber herauszufordern. Es gibt kaum eine unlustigere Person als mich.» Nächster Halt Hollywood? «Wegen meinen Wurzeln ist das ein naheliegender Gedanke. Doch die Karriere in Übersee verfolge ich nicht aktiv. Derzeit fühle ich mich zu wohl im deutschsprachigen Raum.»