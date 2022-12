Madame Tricots geniale Masche

Ein wenig erinnert sie an Mrs. Doubtfire, die als wirblige Filmfigur alles auf den Kopf stellt und mit ihrem Humor jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Auch Dominique Kaehler Schweizer (74) spielt seit über zehn Jahren die Rolle ihres Lebens – als Madame Tricot. Berühmtheit erlangte die Künstlerin mit ihrer gestrickten Metzgerei – einer Hommage an eine Boucherie im Montmartre in Paris. Hier wuchs die gebürtige Französin am Fuss der Basilika Sacré-Cœur auf. «Das Geschäft war auf Innereien spezialisiert. Als Kind konnte ich mich an den üppigen Auslagen nicht satt-sehen. Es gab Schweinsfüsse, Pasteten und Kutteln. Man konnte jedes Tier erkennen und wusste noch genau, was auf den Teller kam.» Irgendwie hat diese Kindheitserinnerung etwas in ihr ausgelöst. Heute strickt sie opulente Festmahle, aber auch menschliche Organe und Terroristenköpfe. Im 3-D-Verfahren, mit zehn Nadeln gleichzeitig, alles an einem Stück. Nur die beste Wolle ist für sie gut genug (Kaschmir, Seide). Wie viel Material sie verstrickt, weiss sie nicht. «Wenn man liebt, rechnet man nicht.» Das Handwerk brachte sich die Autodidaktin selbst bei. «Lisme schenkt mir inneren Frieden», erklärt sie mit neckisch französischem Akzent. «Es ist wie Meditation. Die beste Medizin, um das Schwere ins Leichte zu verwandeln.»