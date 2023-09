Dominique Rinderknecht entwirft ihren Ehering selber

Wann und wo wird geheiratet?

Die Frage der Ringe wäre damit also schon mal geklärt. Mit weiteren Details hält sich die zukünftige Braut, die seit bald zweieinhalb Jahren verlobt ist, allerdings zurück. Wann und wo die Hochzeit stattfinden werde, sei noch offen, so Rinderknecht im Interview. Lieber spricht die frischgebackene Goldschmiedin über ihre neue Passion. «Ich liebe es, meinen eigenen Schmuck zu fertigen», so Rinderknecht. «Etwas in den Händen halten zu können, das man zuvor selbst mit Schweiss und Herzblut erschaffen hat, ist etwas vom Schönsten, was es gibt.»