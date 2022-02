Die Ex-Miss im Glück

Dominique Rinderknecht über die Liebe, Südafrika und Hund Muffin

Hoher Besuch aus der Schweiz: Während drei Wochen zeigte Dominique Rinderknecht ihrem Papa, seiner Frau und Domis Halbschwester ihre neue Heimat Kapstadt. Jetzt verrät die Ex-Miss, was die Familie zusammen erlebte, wie es in Sachen Liebe läuft und wen sie in Südafrika am meisten vermisst.