Geglückt oder nicht?

«Making yoghurt myself for the 1st time» («Ich mache zum ersten Mal selbst Joghurt»), schreibt die 35-Jährige zu einem Bild, das sie in ihre Instagram-Story postete. Darauf ist ein Behälter mit einer weissen Flüssigkeit zu sehen – sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um Milch –, in der ein Küchenthermometer steckt. Dieses Thermometer zeigt 64,9 Grad Celsius an. Und zu ihrem Kommentar setzt Dominique Rinderknecht ein Emoji mit überkreuzten Fingern, also das internationale Zeichen für «Daumen drücken», «Fingers crossed».