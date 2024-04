Eine Idee aus der Not heraus geboren

Doch auch eine Dominique Rinderknecht ist in manchen Situationen unsicher und ängstlich, wie sie in ihrem neuesten Instagram-Video zeigt. Dort muss sie aber kein grosses Abenteuer beginnen oder sich einer wichtigen Entscheidung gegenüber stehen sehen. Nein, Dominique Rinderknecht muss wieder zum Coiffeur. Dabei gibt es jedoch nur ein Problem: Die Coiffeuse der 34-Jährigen ist ihre Schwester Noemi und die wohnt, im Gegensatz zu Dominique Rinderknecht, in der Schweiz. Also müssen die Schwestern kreativ werden.