«Cringe verstehe ich nicht»

Frau Basler und Herr Pfister, wer von Ihnen war besser in der Schule?

Gerhard Pfister: Im Gymnasium war ich ein angepasster Fünfer-Schüler. Früher, in der Primarschule bei Fräulein Widmer, gab es ja Kleberchen, und die waren einfacher zu sammeln.

Patti Basler: Fräulein Widmer habe ich zufälligerweise kennengelernt, an einem kleinen, informellen Auftritt. Als ich sagte, bald trete ich in Oberägeri auf, sagte sie: «Jösses, der Gerhardli.» Ich selbst war am besten an der Uni, als ich Erziehungswissenschaften, Soziologie und Kriminologie studierte.