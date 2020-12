Zwillingsschwangerschaften gelten als risikoreich. Raphaels und Ciccios Glück war, dass Leihmutter Lucia keine Beschwerden hatte. Über Skype waren sie in ständigem Kontakt mit ihr. «Noch nie habe ich einen so grossen Bauch ge­sehen», sagt Raphael, «unglaublich, was sie für uns geleistet hat.»