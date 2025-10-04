«Du langst überall rein!» – «Meine Mutter liess mich nicht in die Küche!»

Das Restaurant Galerie des Alpes im Bundeshaus versorgt jeden Mittag Politikerinnen und Politiker von links bis rechts. Doch heute wird die Kantine gestürmt: Hobbyköchin Maja Riniker (47), eigentlich Präsidentin des Nationalrats, schwenkt die Pilzpfanne. Und Hobbymusiker Andrea Caroni (45), Präsident des Ständerats, trommelt auf den Töpfen. Sie sind es gewohnt, denn die FDPler nutzten ihr Präsidialjahr, um mit Kindern und Jugendlichen im ganzen Land zu kochen und zu singen. Und nebenbei mehr über die Schweiz und ihre Menschen zu erfahren.«