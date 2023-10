«Du schaust aus wie ein kleiner Milchbubi»

Was den neuen Look betrifft, sind die Fans von Luca geteilter Meinung. Während die einen finden, dass der Berner auch ohne Bart «sehr gut» ausschaue und das neue Aussehen beklatschen, fühlen sich viele zehn Jahre zurück versetzt, als Hänni 2012 als Gewinner von «Deutschland sucht den Superstar» hervorging. «Erinnert an die guten alten Zeiten. Ich liebs!» oder «machst du nochmals bei ‹DSDS› mit? Das Aussehen stimmt jetzt wieder», so die Kommentare in Netz. Andere vergleichen ihn so ganz ohne Bart auch mit dem kanadischen Superstar Justin Bieber.