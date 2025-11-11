«Du wirst langsam zu so einem alten Schweizer»

«Du hast dich in diesen fünf Minuten, in denen wir hier sind, eigentlich schon über alles aufgeregt», rügt sie Luca Hänni. «Über den Taxifahrer, der nicht danke fürs Trinkgeld gesagt hat, über die Leute im Flur, die dir nicht Hallo gesagt haben. Du bist so ein richtiger Schweizer!», sagt sie – und lässt es dabei eher weniger wie ein Kompliment klingen. «Diese Schweizer Höflichkeit. Vergiss die hier. Du bist jetzt in Köln», erklärt Frau Hänni Herrn Hänni weiter. Die Kölner hätten das Herz am rechten Fleck, seien aber nicht so gesprächig.