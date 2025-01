«Durch die Trennung wurde klar, wie echt unsere Freundschaft ist»

Als Noah Veraguth (37) und Gabriel Spahni (35) gemeinsam am Cafétisch Platz nehmen, hat man nicht das Gefühl, dass etwas zwischen den beiden Musikern nicht stimmt. Der Sänger und der Bassist der Bieler Band Pegasus, eine der erfolgreichsten Bands der Schweiz, wirken vertraut und harmonisch. Doch die beiden Musiker und ihre Bandkollegen überraschten am Montag mit der Meldung, dass sie sich trennen werden. Bassist Gabriel Spahni und Gitarrist Simon Spahr (35) verlassen die Band auf Ende 2025. Eine Schockwelle ging nach dieser Meldung durch die Musikszene unseres Landes. Die «Schweizer Oasis» hätten sich getrennt, hiess es in Fan- und Musikkreisen. «Wir sind netter als Oasis», witzelt Gabriel Spahni und nimmt einen Schluck Pfefferminztee. «Wir haben uns ja nicht zerstritten», ergänzt Noah Veraguth. «Unser Arbeitsverhältnis endet, aber unsere Freundschaft nicht.»