«Ich trage immer weisse Socken, mag Peach Weber und gebe meine AG-Autonummer nie, nie, nie weg», so Dettwyler. Andererseits lebt er mittlerweile neben Berlin auch zu Teilen in Zürich. «Meine Freundin ist aus Zürich und ich verbringe die meiste Zeit in der Schweiz dort. Sprich, ich kenne und liebe die Stadt an der Limmat und den Aargau. Darum bekommen in diesem Band beide ihre Seitenhiebe ab und es endet mit einem Unentschieden.»



Mit Asterix und Obelix sei er aufgewachsen, sagt der Musiker. «Und meine Kinder lesen heute dieselben Bücher, wie ich damals mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Hier nun einen Band, den ich übersetzt habe, auf dem Kinderbett liegen zu sehen, macht mich sehr stolz.» Dass seine Jungs (14 und 6 Jahre alt) den «Sauglattismus» ihres Vaters so sehr feiern, sei der wichtigste Prüfstein für «Asterix, de Aargallier» gewesen.