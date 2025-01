Eifach Ben heizt für Trauffer im Hallenstadion ein

«Schnitzfinger vom Holzkuhschnitzer Trauffer!»

Am letzten Wochenende fand das Duell um den begehrten Aufheizer-Platz fürs Hallenstadion in Grindelwald BE statt. Und auch dieses Mal siegte Trauffer, allerdings mit kleinerem zeitlichem Abstand. «Schnitzfinger vom Holzkuhschnitzer Trauffer!», sagte der Geschäftsführer des Holzspielwarenherstellers Trauffer Switzerland stolz. Justin Ben Thomas, wie Eifach Ben bürgerlich heisst, muss also an den Konzerten vom 8. und 9. November 2025 im Hallenstadion Zürich die Gitarren von Trauffer stimmen. «Zum Glück weiss Trauffer nicht, wie gut ich das kann», sagt Eifach Ben zur Schweizer Illustrierten mit einem Lachen.