Und wenns doch ein klassisches Tête-à-Tête wird?

Dann gern hier im «Kir Royal» an der Zürcher Langstrasse. Ich mag es aber grundsätzlich nicht besonders, wenn man sich banal vis-à-vis sitzt. In der Vergangenheit habe ich oft erlebt, dass ich das Gespräch leitete und eine Frage nach der anderen stellen musste. Es ist so schlimm, dass ich auf meinem Handy einen vorbereiteten Fragenkatalog in den Notizen habe. Ich weiss echt nicht, wo die spannenden Männer abgeblieben sind. Oder wenigstens solche, die eine Konversation am Laufen halten können.