Viele kennen Giornico nur flüchtig – und von oben herab –, wenn sie nämlich auf der A2 und dem imposanten Biaschina-Viadukt über den Ort donnern. Schade, denn wer durch das malerische Dörfchen in der Leventina schlendert, fühlt sich fast ein bisschen wie im Museum. Nur schon die sieben Kirchen sind ein Fest für historisch Interessierte: So gilt zum Beispiel San Nicolao als wichtigstes romanisches Baudenkmal des Tessins, und San Pellegrino enthält den bedeutendsten Freskenzyklus des späten 16. Jahrhunderts im Kanton. Aber auch die beiden romanischen Steinbrücken, die die Dorfteile beidseitig des Flusses Ticino verbinden, sind sehenswert. Genau wie die Casa Stanga, deren Fassade mit über 50 Wappen aus dem 16. Jahrhundert bemalt ist und in der sich heute das Museum der Leventina befindet.