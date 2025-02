Ein Fälscher, ein Kommissar und die Liebe

Das grosse Glück der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden», befand einst die französische Schriftstellerin Julie de Lespinasse. Die Ruhe im Herzen des jeweils anderen scheinen Helene (67) und Wolfgang Beltracchi (74) gefunden zu haben. So verliebt wie der Künstler seine «Lene» anschaut; wie ihre Augen strahlen, während sie sich an seine Schulter schmiegt. 32 Jahre sind sie verheiratet, sind gemeinsam durch gute Zeiten gegangen, haben in schlechten Zeiten treu zueinandergehalten.