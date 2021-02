«Diese Herausforderung hat mich gereizt», sagt Pfrunder mit tiefer, warmer Stimme am Telefon – die gebürtige Luzernerin lebt und arbeitet in Flums SG, am Fuss der Churfirsten, eingebettet zwischen Wiesen und Landstrassen. Natürlich habe sie auch das Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht angesprochen. «Ich bin beeindruckt von den mutigen Frauen, die damals auf der Strasse für ihr Recht kämpften.»