Ein Happy Day bei Hartmanns

Absolutes Vertrauen in Niks Fähigkeiten hat dafür seine Frau Carla – und obendrein noch ein gutes Bauchgefühl. Schon vor Jahren, als im Familienkreis mal das Gespräch auf die Kultsendung «Happy Day» gekommen sei, habe sie Nik prophezeit, dass er als möglicher Nachfolger von Röbi Koller (67) beim SRF ganz sicher in der Poleposition sei.



Carla hat recht behalten. Im Gegensatz zu Nik hat sie ihr Jurastudium abgeschlossen. Seit Jahren hält sie ihrem Mann den Rücken frei, organisiert als Familienmanagerin Melchiors lückenlose Betreuung, erledigt die Administration in Verbindung mit der Invalidenversicherung, ist Teilzeit als Friedensrichterin für die Gemeinde Risch ZG tätig – und packt bei einem Obstbauern in der Nachbarschaft hin und wieder bei der Kirschenernte an.