«Ein Kind zu bekommen, war das Maximum an Glück»

Sie haben zwei Söhne. War es für Sie schon immer klar, dass die Mutterrolle Sie glücklich machen wird?

Nein, gar nicht. Das war nie eine Schlüsselfrage. Als junge Frau haben mich ganz viele andere Fragen umgetrieben: Was will ich arbeiten? Was kann ich Neues probieren? In was für ein Elend kann ich mich noch stürzen und wieder aufstehen? Es ging mehr um Sturm und Drang. Je intensiver, je besser. Die Frage nach einem Kind kam bei mir erst auf, als ich den richtigen Mann kennenlernte. Und ich würde lügen, wenn ich sagte, dass eine grosse Planung dahinter war (lacht). Es ist manchmal auch ein Glück, wenn man sich nicht zu viel überlegt. Im Stil: Jetzt stimmts – go for it!