Ein König ist nicht genug

Armon Orlik (30) zieht eifersüchtige Blicke auf sich. Während sich die Zuschauer in Livigno vor den wenigen Essensständen anstellen, greift der Schwingerkönig nach dem Salamisandwich im Rucksack. In Alufolie gewickelt. Selbst gemacht. Er packt es aus und nimmt einen grossen Bissen. «Das ist fantastisch», schwärmt der Bündner. Danach verschwindet eine Clementine in seinen riesigen Händen. Verpflegung wie an einem Schwingfest, und das an den Olympischen Winterspielen! Orlik geniesst für einmal die Rolle als Zuschauer. Keine Selfies, keine Autogramme, nur er und seine Begeisterung für den Sport. Gemeinsam mit Athletiktrainer Robin Städler (53) und dessen Familie unterstützt er das Snowboard-Paar Ladina und Dario Caviezel. Die beiden trainieren seit drei Jahren jeweils am Freitag mit Orlik im Kraftraum. «Wir pushen uns immer weit über das Limit hinaus. Deshalb haben auch sie einen Anteil an meinem Königstitel», sagt Orlik.