Auch die Besucher des Bärenlands sind modern unterwegs – ob Eintrittsticket, eine Flasche Rivella oder die Postkarte eines lokalen Künstlers. Alles kann per QR-Code erledigt werden. «70 Prozent unserer Besucher spenden auch kein Bargeld mehr, sondern überweisen ihren Zustupf per Twint ans Bärenland», so Jenny. Besonders Begeisterte konnten letzten Winter vom Flachland aus per Webcam verfolgen, dass Meimo sich nicht in einer Höhle vergrub, sondern seine Winterruhe an der frischen Luft hielt. In einem Punkt ist die Technik der Natur allerdings weiterhin unterlegen – vier der Videokameras hat Bärin Amelia bereits eigenmächtig heruntergeholt.