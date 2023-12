Ein Kuss von seiner First Lady

«Im Joor 3050, wär waiss, was denn so goht. Vilicht isch s Klima grettet, vilicht sinn mr alli doot. Nur sicher isch denn immer no käi Basler Bundesroot.» So tönte die Schnitzelbank nach der Nicht-Wahl der Baslerin Eva Herzog (61) an der Fasnacht Anfang 2023. «Es wäre schon eine Klatsche für Basel, wenns wieder nicht klappt», sagt die Basler GLP-Nationalrätin Katja Christ, 51, kurz bevor es ernst wird.