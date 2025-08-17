«Ein Meter Gleis kostet 3000 Franken»

Täglich transportieren die SBB über 1,3 Millionen Reisende. Gerade in Ferienzeiten ist der Run auf unsere Bahnen riesig. Andreas Brunner (50) und seine Mitarbeitenden setzen alles daran, damit die Züge pünktlich und sicher fahren: Er ist Leiter Ausbau- und Erneuerungsprojekte bei den SBB. Wir treffen ihn auf der Grossbaustelle Bern–Fribourg, am Bahnhof Flamatt FR. Angereist sind wir von Bern aus mit einem Bahnersatzbus. Die Strecke ist acht Wochen lang für den Personenverkehr gesperrt. Das klappt tipptopp. Brunner kommt gerade zurück von Amerika. Zum ersten Mal ist er mit seiner Familie auf Wunsch der Teenager in die Ferien geflogen. Im Yellowstone-Nationalpark haben die Brunners gezeltet und Tiere beobachtet. Gefreut hat Vater Andreas, dass die Jungmannschaft zum Schluss kam: «Fliegen ist toll. Aber Zugfahren noch viel schöner. Da kann man sich bewegen und ist nicht stundenlang eingeklemmt!»