Ein letzter Dreh. Dann Exit!

Godard war Schweizer Bürger, er kam in Paris als Sohn eines Schweizer Arztes und einer Bankierstochter zur Welt, er ging in Frankreich zur Schule, aber seit den 1970er-Jahren bewohnte er mit seiner Lebenspartnerin, der Filmemacherin Anne-Marie Miéville, ein Häuschen in Rolle am Genfersee. Mit seinem Tod hat er bewusst der Diskussion über Sterbehilfe neuen Schub gegeben. Die Regierung bastelt in Frankreich gerade an einem neuen Gesetz, das die Sterbehilfe möglich machen soll. Jean-Luc Godard ist nur wenige Tage nach Alain Tanner, dem anderen grossen Schweizer Filmemacher, gestorben: Zwischen den beiden hat es nie gefunkt.