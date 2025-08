Ein Rückschlag führte zum grössten Erfolg von Thomas Tumler

Ende Jahr wird er 36 Jahre alt. Die Olympischen Spiele in Milano stehen vor der Tür – und 2027 die Heim-WM. «Crans-Montana ist sicher noch mein grosses Ziel. Ich habe mir keine Deadline gesetzt, ich habe so viel Freude wie noch nie und wurde endlich belohnt für meine harte Arbeit.» Natürlich will er an Olympia oder an der Heim-WM nicht nur mitfahren: «Eine Goldmedaille wäre cool. Ich bin dran, das zu verwirklichen.» Er lacht. Und sagt: «Es ist ein langer Weg bis dahin. Beim Saisonauftakt in Sölden fängt man immer bei null an, egal, wie gut die Vorsaison war, wie fit man sich fühlt. Aber natürlich träumt man als Sportler von einem Olympiasieg oder einem WM-Titel.»